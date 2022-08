Meia centena de artistas animam Faro durante o Festival F

Festival F decorre em Faro de 1 a 3 de setembro com nove palcos e mais de 50 artistas entre os quais AGIR, Bárbara Bandeira, Dino D’ Santiago, HMB, José Cid com Orquestra Clássica do Sul, Julinho KSD, Miguel Araújo, Richie Campbell, The Black Mamba, Wet Bed Gang e muitos outros

Os PAUS juntam-se à sétima edição do Festival F, que decorre de 1 a 3 de setembro na Vila Adentro, o centro histórico de Faro. Foram também anunciados os artistas regionais, bem como os DJ sets, completando o cartaz principal que junta mais de 50 artistas, entre nomes consagrados e os mais novos que marcam a atualidade da música portuguesa, reforçando assim o Festival F enquanto festival agregador de público de vários géneros e idades.

Também já é conhecida a distribuição dos artistas por palcos e os respetivos horários das atuações, com as portas do recinto a abrirem diariamente às 18h00 e a festa a prolongar-se até às 05h00. Os bilhetes diários e os passes gerais continuam à venda nos locais habituais.

Neste regresso em pleno, o Festival F conta com dois novos palcos, distribuindo a sua programação por nove palcos no total – Ria, Sé, Quintalão, Museu, Músicos, Castelo, Arco e os novos Magistério e Arraial. No mapa do recinto, que pode ser consultado aqui, a Ria Formosa mantém-se como pano de fundo para receber a grande família da música portuguesa.

Em 2022 o Festival F volta a apresentar uma programação paralela ao cartaz musical, mantendo as tertúlias diárias, cujos temas e convidados serão anunciados em breve, somando exposições de arte contemporânea na Fábrica da Cerveja e na Galeria Arco às que se encontram patentes no Museu e na Galeria Trem e voltando a apostar na Stand Up Comedy com Hugo Sousa, João Pinto, Inês Coimbra e Youre Cabral no dia 1; Alexandre Santos, Duarte Pita Negrão, Dagu e André Pinheiro no dia 2; e Dário Guerreiro, Juan Pereira, Madalena Malveiro e Ricardo Maria a 3 de setembro.

Posicionando-se desde sempre como um evento para toda a família, o Festival F volta a incentivar a presença dos mais novos, quer através da entrada gratuita até aos 12 anos de idade, quer através do espaço F Kids, que conta com atividades lúdico-pedagógicas com a temática da sustentabilidade ambiental entre as 20h e as 24h, para crianças entre dos 6 aos 10 anos.

De referir também que, em parceria com a Santa Casa, este ano o Festival F apresenta-se mais acessível para o público de mobilidade condicionada, com plataformas nos Palcos Ria e Sé, rampas de acesso ao espaço onde decorrem as tertúlias e casas de banho adaptadas.

Depois de ter atravessado dois anos de pandemia num formato especial, as Noites F, garantindo a segurança do público que compareceu em massa e mantendo o apoio ao setor da música e aos seus profissionais, o Festival F regressa ao seu formato habitual este ano, para dar continuidade à edição histórica de 2019. Recorde-se que nesse ano o Festival F bateu o recorde de afluência de público, esgotando pela primeira vez uma das três noites. Nas 6 edições passadas, do Festival F e das Noites F, a organização já recebeu mais 300 artistas, numa missão clara de apoio à música portuguesa.

O Festival F é uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, S.M., da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito.