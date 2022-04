Mega investimento vai fazer de Setúbal uma referência na transformação de lítio

A Galp e a espanhola Northvolt preparam-se para investir cerca de 700 milhões de euros em Setúbal. Este projeto ibérico visa transformar lítio em baterias de alto rendimento e vai permitir a criação de 200 empregos diretos e outros 3.000 indiretos.

A produção desta “joint venture” ibérica destina-se a fornecer as 112 áreas de serviço da Galp em Portugal e Espanha no mercado europeu, com olhos postos no Brasil, sendo que é um investimento “bastante oportuno” para o atual contexto de crise energética na Europa, refere o El Trapezio.

A nova empresa Aurora vai instalar-se no Parque Industrial Sapec Bay, onde já se encontram indústrias transformadoras do cimento e do papel. A zona industrial de Setúbal preenche todos os requisitos estabelecidos para este tipo de fábricas, como os acesso a produtos químicos e reagentes, infraestruturas, caminhos-de-ferro e acesso a instalações portuárias necessários para a produção e exportação, numa unidade com capacidade de produzir anualmente de 28.000 a 35.000 toneladas de hidróxido de lítio por ano.

Portugal pretende tornar-se num dos principais fornecedores de lítio, o material preferencial na produção de baterias e painéis fotovoltaicos, sendo que é o sexto país do mundo com maiores reservas geológicas e o primeiro da Europa, com cerca de 60 mil toneladas do metal alcalino.

A “joint venture” entre a Galp e a Northvolt vai estar operacional em 2026, preparada para produzir baterias para 700.000 veículos elétricos por ano, devendo incrementar o seu volume de produção anualmente, numa indústria que tem um potencial de crescimento quase ilimitado com a introdução progressiva de veículos elétricos, e o fim da produção dos motores de combustão até 2030.

Andy Brown o CEO da Galp, acredita que este ”é um projeto fundamental para o desenvolvimento económico de Portugal e a independência energética da Europa”, e Paolo Cerruti, cofundador da Northvolt, declarou que este é “um marco para a Europa para se tornar autossustentável no processo de conversão do lítio”.

A Galp é já a terceira maior produtora de energia solar fotovoltaica na Península Ibérica com uma capacidade total de 4,7 GW.

