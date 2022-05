Médoc palco de homenagem à nossa senhora de Fátima

Celebraram-se no fim-de-semana de 14 e 15 de maio, em Médoc, as festas em homenagem de nossa senhora de Fátima. Organizadas pela associação franco-portuguesa de Médoc, contaram ainda com a presença do cônsul-geral.

Após alguns anos de ausência, as celebrações foram retomadas este ano a norte de Bordéus, onde se realizou uma missa e uma procissão, que contou com a participação do Arcebispo daquela cidade.

No programa de festas esteve incluído o espetáculo do grupo folclórico da Alegria Portugaise de Gironde e do grupo musical Seven officiel.

As celebrações reuniram o cônsul-geral, a nova presidente da associação, Sofia Ferreira Neves, o presidente da câmara de Cussac-Fort-Médoc, Dominique Fedieu, e ainda, a presidente da câmara de Listrac-Médoc, Aurélie Teixeira.

