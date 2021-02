Médicos e enfermeiros do Luxemburgo reforçam hospital de Évora

A presidente do conselho de administração do hospital de Évora considerou “uma mais-valia preciosa” o reforço para a unidade de dois médicos e dois enfermeiros de cuidados intensivos do Luxemburgo, previstos chegar no início da semana.

“Este reforço e este apoio, para nós, será certamente precioso”, afirmou a responsável do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), Maria Filomena Mendes.

Os profissionais “chegarão, em princípio, a partir da próxima segunda-feira, dia 15, e vêm para apoiar a área dos cuidados intensivos”, acrescentou.

O Ministério da Saúde anunciou, na quinta-feira, que Portugal vai receber na próxima semana duas equipas médicas da França e do Luxemburgo, um “importante apoio” no tratamento de doentes de covid-19 em hospitais com elevada pressão de cuidados intensivos.

O ministério assinalou que a equipa do Luxemburgo, constituída por dois médicos e dois enfermeiros, vai apoiar o serviço de medicina intensiva do HESE, enquanto o médico e os três profissionais de enfermagem franceses vão trabalhar no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

“As equipas deverão chegar na semana de 15 de fevereiro, prevendo-se uma estadia de 15 dias”, referiu o ministério.