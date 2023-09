Medalha de mérito entregue a pároco na Venezuela

O pároco lusodescendente José António da Conceição, figura ilustre junto da diáspora portuguesa na Venezuela, foi agraciado, por parte do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, com a medalha de mérito de grau ouro das comunidades portuguesas.

De acordo com o governante, esta distinção foi merecida devido “ao trabalho [do padre José António da Conceição] em prol dos [seus] compatriotas” e à “liderança que permitiu a construção do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Los Teques”.

“Este é um reconhecimento pela obra social e, com ele, pretendo também reconhecer o trabalho de toda a comunidade que se uniu para um propósito comum na construção de um espaço onde a comunidade se reúne, particularmente nas ocasiões em que se celebram solenidades religiosas e se realizam romarias. Em instalações adjacentes, funciona o Consulado Honorário de Portugal, inaugurado no ano passado”, escreve Paulo Cafôfo nas redes sociais.