Medalha de mérito das comunidades para a professora Isabel Geyer

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas encerrou oficialmente uma ação de formação para os professores da Rede de Ensino Português no Estrangeiro (EPE), em Berlim.

Berta Nunes agradeceu aos professores o empenho e a resiliência que demonstraram na pandemia e sublinhou a importância da transição digital que foi feita neste contexto e à qual tem sido dada continuidade.

No final da sessão, a governante atribuiu a Isabel Geyer a medalha de mérito das comunidades portuguesas. Trata-se da professora com mais tempo de serviço no EPE na Alemanha, tendo exercido a atividade de docente durante 41 anos.

A Secretária de Estado, acompanhada pelo Embaixador de Portugal em Berlim, Francisco Ribeiro de Menezes, reuniu ainda com o Coordenador do EPE na Alemanha, Rui Azevedo, e com os professores. Entre os temas abordados esteve o novo regime jurídico do ensino de português, atualmente em preparação.