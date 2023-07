McLaren e Alpine testam os seus carros no Algarve

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) volta neste mês de Julho a estar na rota das equipas do mundial de Fórmula 1.

Desafiante como nenhuma outra no calendário, a pista que acolheu já dois grandes prémios (2021 e 2022) recebeu nos três últimos dias, entre 4 a 6 de julho, uma jornada de testes onde o piloto de serviço foi Mick Schumacher – piloto de reserva da McLaren – que rodou ao volante da versão 2021 do monolugar da equipa de Zak Brown.

Com um programa especifico de testes, o piloto alemão experimentou igualmente alguns compostos dos pneus Pirelli que equipam o campeonato, com a equipa a trazer para o Algarve alguns jovens técnicos ainda em formação.

Após a McLaren e Mick Schumacher com o MCL35M, o AIA dá as boas-vindas à equipa da Alpine, que irá estar a testar na pista algarvia, durante os dias 12 e 13 de Julho.

Durante estes dois dias de testes, o Autódromo Internacional do Algarve vai permitir de forma gratuita, aos seguidores portugueses a oportunidade de os acompanhar ao vivo e bem de perto, na bancada principal.

‘O nosso circuito continua a ser um dos mais desejados pelas equipas para testar e para competir. Depois da Alpha Tauri e da Pirelli terem estado na nossa pista a desenvolver, no início do ano, agora foi a McLaren e a Alpine, a visitarem o AIA pela segunda vez. A oportunidade que a Alpine nos deu de abrir a bancada é fantástica e a eles temos que agradecer, tenho a certeza que nos próximos dias 12 e 13 vamos ter muitos amantes do desporto motorizado e da Fórmula 1 na nossa bancada.’ Comenta Paulo Pinheiro, o CEO do Autódromo Internacional do Algarve.