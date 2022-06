“McDonald’s russa” copia logótipo de empresa de Barcelos

Uma empresa de Barcelos teve o seu logótipo copiado pela “Vkousno i totchka (Delicioso e pronto)”, a nova dona dos restaurantes da McDonald’s na Rússia, que manteve os produtos e a filosofia do negócio mas com nomes russos adaptados.

Os novos logos replicam duas batatas estilizadas e uma bola vermelha, sobre fundo verde, com cores e produtos diferentes, mas mesmo assim semelhantes no desenho, o que levou a uma associação imediata à imagem da Matosmix de Barcelos, no Twitter, com repercussão na imprensa internacional onde se refere o “roubo,” o que não caiu nada bem aos representantes da empresa portuguesa que produz rações para animais para o mercado português e que não vende diretamente à Rússia.

João Matos, responsável de marketing e comunicação da Matosmix, afirmou à CNN Portugal que “não gosta de estar associado à Rússia tendo em conta a situação atual”.

A empresa conta com 24 anos de existência, mas mudou a imagem em 2021, e o registo só é válido em Portugal, por isso a empresa de Barcelos pouco pode fazer. Afinal “eles copiam a própria McDonald’s”, diz João Matos.

Outras críticas apontaram semelhanças do novo logo com as cores dos hotéis Marriott: “uma mescla de Marriott e a bandeira do Bangladesh”, indica a CNN Portugal.

A McDonald’s estreou-se em Moscovo em 1990, na era soviética, mas resolveu suspender as atividades em março de 2022, por conta da guerra na Ucrânia. As operações na Rússia representavam 9% da receita da empresa e 3% de seu lucro operacional, com os seus 850 restaurantes, envolvendo 62 mil funcionários.