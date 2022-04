McDonald’s procura dois mil novos empregados

O McDonald’s lançou uma nova campanha de recrutamento denominada “Vamos trabalhar juntos”, que tem como objetivo captar dois mil novos colaboradores em Portugal.

Para quem se estreia, a empresa oferece 750 euros mensais e um contrato “full-time” ou a oportunidade de trabalhar em “part-time”.

Esta iniciativa contempla um programa de bolsas para estudantes universitários, sendo que já disponibilizou cerca de 200 mil euros e 400 bolsas no suporte académico de jovens empregados.

A grande vantagem para os jovens que se querem iniciar no mundo do trabalho é que o McDonald’s disponibiliza 12 cursos de formação profissional num centro próprio, o que acaba por ser uma “formação com estágio no mundo do trabalho, com as práticas de uma empresa multinacional”, garante a diretora de Recursos Humanos, Sofia Mendonça.