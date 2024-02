Mbappé anuncia saída do PSG

Kylian Mbappé comunicou recentemente ao dono do PSG que quer sair do clube no final da presente temporada. De acordo com a imprensa francesa, o avançado tinha opção de estender o seu vínculo ao clube por mais um ano, mas decidiu não ativar a cláusula.

Também de acordo com os desportivos gauleses, a decisão de Mbappé prende-se com a intenção de abandonar a Ligue 1 para poder assinar pelo Real Madrid.

Mbappé, de 25 anos, já leva 243 golos e 105 assistências pelo emblema da capital e é, de forma destacada, o melhor marcador da história do clube.