Mazepin fora da Fórmula 1

A Sky Sports alemã noticiou que a equipa da Haas F1 terá rescindido contrato com Nikita Mazepin, um dos pilotos da equipa, que é russo. A rescisão resulta também no fim do patrocínio da empresa russa UralKali, maior patrocinador da equipa, que pertence ao pai do piloto.

Apesar de, adianta o jornal A Bola, a FIA ter autorizado pilotos russos e bielorrussos de usarem bandeira neutra e manterem-se nas competições profissionais, a Motorsport UK, que rege o automobilismo no Reino Unido, anunciou, na passada quarta-feira, que não consente que pilotos dessas nações possam competir.

Assim, Nikita Mazepin não estaria autorizado a participar no GP do Reino Unido, em Silverstone, marcado para 3 de julho. A mesma publicação refere, também, tal como já foi tornado público, que o piloto brasileiro Pietro Fittipaldi é quem vai substituir o russo.