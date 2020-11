Mazda aposta na cortiça portuguesa

A Mazda está a intensificar a aposta na sustentabilidade dos novos automóveis e decidiu equipar o seu mais recente elétrico com cortiça portuguesa.

A matéria produzida no nosso país e transformada pela Corticeira Amorim vai estar à vista na consola central do novo MX-3, 100% elétrico e mais amigo do ambiente.

De acordo com o Jornal T, esta opção foi tomada “devido ao facto de se tratar de uma matéria-prima natural, sustentável e biodegradável, contribuindo, assim, para reduzir a pegada ambiental da marca japonesa”.

#portugalpositivo