Mayze X Faria lançam “Starlight” com cantora britânica

“Starlight” é a nova faixa da dupla portuguesa Mayze X Faria, que conta com a voz da britânica BIM e tem o carimbo da americana Deep Root Records.

O duo formado por Jonh Mayze e Miguel Faria regressa às suas raízes nesta “season” com um tema que com a sua melodia nos envolve em toda a sua plenitude. A entrega da voz da BIM e a letra da canção escrita pela artista eleva o patamar na produção made by Mayze X Faria, trazendo aos nossos tempos uma sonoridade que nos faz viajar “à luz das estrelas”.

“Queremos mostrar ao mundo que ainda se pode fazer bom House Music e que esta nova geração de artistas como nós o pode manter vivo e bem presente nas pistas de dança”, comentam os artistas que conheceram a cantora inglesa através da editora Deep Root Records e que imediatamente sentiram que tinham encontrado a musa para um tema mágico para ser lançado neste verão de 2021.

“É para nós uma honra termos conquistado esta editora que nos valorizou e ter uma artista como a BIM que já trabalhou com artistas mundialmente conhecidos como o Calvin Harris, Dua Lipa, Elton John, Bastille, entre tantos outros, a colaborar com a letra e a dar a voz à nossa produção. Temos um grande orgulho nesta faixa e estamos desejosos de vos ver todos a vibrar ao som da “Starlight”, completa a dupla Mayze X Faria.