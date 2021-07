Mayze X Faria lançam-se no Brasil

A dupla Mayze X Faria está cada vez mais a ter uma identidade muito própria dentro do Melodic House. O caminho começou a ser traçado em setembro de 2020 com a produção de 9 temas originais e culminou na apresentação das músicas no projeto de vídeo “Originals” de onde já foi lançado o EP “Lady of Love”.

“Red Rocks” é o terceiro tema do duo Mayze X Faria a sair do vídeo “Originals”. A faixa sai esta sexta-feira, 16 de julho, pela nova label brasileira Cactunes Records que traz uma proposta diferente e inovadora para o mercado da música.

Quando ouvimos a música, a viagem inicia-se em câmara lenta para prosseguirmos numa espiral de sonoridades em que a dinâmica e a força da sua melodia trazem ao de cima a marca da produção vincada pelos produtores Jonh Mayze e Miguel Faria. “Na realidade o que pretendemos é levar todos os nossos fãs nesta jornada de Free Mind, termo com que definimos esta produção, que denominamos de “Red Rocks”. A escolha do nome vem do Parque Red Rocks, no Colorado, Estados Unidos da América, pois foi onde visualizamos esta track no início da produção e onde um dia gostaríamos de realizar o nosso projeto Originals”, referem os artistas.

Focada no House e suas vertentes Progressive e Tech, a Cactunes Records chega com o objetivo de desenvolver a cena brasileira, abrindo espaço para novos artistas e lançando distintas tracks de qualidade, e progride agora também para artistas internacionais que procuram uma label que compreenda a sua sonoridade e que possa fomentar o crescimento do seu release. Nos primeiros 6 meses de lançamentos, a editora fez mais de 40 lançamentos de artistas talentosos e soma já mais de 300 mil plays no Spotify.

“Termos uma música a ser lançada pela empreendedora editora brasileira Cactunes Records é deveras gratificante e a melhor estreia que podemos ter no mercado latino-americano”, comenta a dupla Mayze X Faria. A música “Red Rocks” está disponível em todas as plataformas digitais a partir de 16 de julho.

#portugalpositivo