Mayze X Faria lançam novas faixas para “um novo patamar”

A dupla de produtores portugueses Mayze X Faria esteve os últimos três meses em estúdio a produzir novas faixas.

Um som puro em que o urbano se mistura com a alma e a consistência da melodia prepara um novo caminho na produção da dupla portuguesa emergente no panorama internacional.

No passado sábado, 26 de dezembro, deram a conhecer ao mundo as nove músicas exclusivas sem nome mas com uma identidade, uma forma definida sem muros que levou, sem dúvida, John Mayze e Miguel Faria a um patamar de novas aventuras que se avizinham.

Diretamente de Braga, a cidade que acompanhou o seu nascimento e crescimento, os produtores revelaram as faixas e fizeram uma viagem musical através de uma banda sonora que proporcionou o que à muito ansiavam: dar a conhecer a sua produção versátil numa nova sonoridade assumida.