Max Graham leva a festa do vinho português a Londres

Mais de 50 produtores de vinhos portugueses vão estar na “Festa” em Londres no próximo fim de semana, um evento inspirado nas festividades dos santos populares que pretende celebrar e dar a descobrir Portugal com gastronomia e cultura.

“Todo o festival é uma viagem por Portugal. A primeira coisa que as pessoas vêem à entrada são barris onde os produtores vão estar com os vinhos, num percurso geográfico, que começa pelas ilhas e segue pelo sul de Portugal, Algarve e Alentejo, até Minho e Trás-os-Montes, no norte”, descreveu o organizador, Max Graham, à agência Lusa.

O fundador do restaurante Bar Douro garante que muitos destes produtores nunca estiveram no Reino Unido e esta é uma ocasião inédita para os londrinos provarem vinhos de propriedades pequenas e quantidades limitadas, feitas por verdadeiros “artesãos”.

No meio do festival vai estar um espaço gastronómico com pratos do chef Leandro Carreira, dos restaurantes londrinos portugueses Volta do Mar e Bar Douro, bem como uma rulote de venda de bifanas, e ainda um mercado com outros produtos.

A festa não podia estar completa sem música, que terá vários artistas e DJs, diz o organizador, contribuindo para uma “experiência multissensorial”.

A ideia do evento foi concebida pelo empresário luso-britânico juntamente com a crítica de vinhos britânica Sarah Ahmed e começou a germinar em 2018, quando ambos promoveram vários jantares temáticos para dar a provar vinhos portugueses na capital britânica.

Devido à pandemia, a iniciativa teve de esperar, tendo os dois colaborado na criação de uma loja de vinhos online e num clube de vinhos, que teve algum sucesso na promoção de novos produtores junto dos enófilos britânicos.

“No fundo, agora que estamos a sair da pandemia, sentimos que as pessoas precisavam de uma celebração, e esta é uma celebração de Portugal em Londres. É por isso que se chama Festa”, disse Graham.

O evento, que se realiza nos dias 24 e 25 de junho no pavilhão Tobacco Dock London, distingue-se de outras provas de vinho por não ser reservado a especialistas e profissionais, e incluir comida e música.

“Não há eventos suficientes destes que sejam mais focados no consumidor. Quero que as pessoas que têm uma ligação a Portugal tenham um sentimento de estar em casa, e quero também proporcionar uma descoberta do país”, resumiu.