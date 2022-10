Maus resultados tramaram Carvalhal

O Al Wahda justificou a saída do português Carlos Carvalhal do comando técnico com os “resultados negativos” registados pela equipa no arranque do campeonato de futebol dos Emirados Árabes Unidos.

“O Al Wahda vem anunciar a dispensa do treinador português Carlos Carvalhal, na sequência dos resultados negativos registados pela equipa no arranque da Liga dos Emirados Árabes Unidos. A direção do clube agradece a Carlos Carvalhal pelo período em que foi treinador da equipa, desejando-lhe sucesso para a sua carreira”, refere o comunicado publicado nas redes sociais do emblema emiradense.

Esta justificação acaba por divergir da apresentada por uma fonte próxima do treinador, que hoje confirmou à agência Lusa a saída de Carvalhal, embora referindo que a mesma está relacionada com questões não desportivas. O técnico luso esteve apenas quatro meses no cargo.

Um dia após o clube ter conseguido a primeira vitória no campeonato local, Carvalhal deixa o clube na nona posição, com quatro pontos em quatro encontros, após um triunfo, duas derrotas e um empate.

Carvalhal, de 56 anos, chegou ao clube dos Emirados Árabes Unidos esta temporada, após duas épocas ao Sporting de Braga, tendo ainda passagens, entre outros, por Sporting, Marítimo, Vitória de Setúbal, Rio Ave, Swansea e Sheffield Wednesday.