Maura Airez interpreta “Fado Mãe” de Dulce Pontes

A estreia discográfica de Maura Airez está para breve e tem como single de avanço “ Fado Mãe”, tema composto por Dulce Pontes e interpretado por esta jovem fadista.

“Fado Mãe” é um dos temas emblemáticos do reportório de Dulce Pontes por quem Maura Airez nutre um carinho e inspiração especial: “É uma compositora muito especial, uma intérprete excelente! Para mim, uma grande referência!”, reforça.

A nova versão do single, na firmeza da voz jovem e encantadora da “princesa do fado”, como também é apelidada Maura, foi produzida por Mário Pacheco, com direção musical e arranjos de Bernardo Couto e Flávio César Cardoso.

Com um magnetismo, carregado de sentimento, que não passa, de todo, despercebido, “ Fado Mãe” por Maura Airez transmite a quem ouve uma tranquilidade e força de proteção dos nossos, não permitindo “o vento, a chuva, a mágoa, a solidão”, mergulhar nos nossos corações.

O álbum “21Maura” contará ainda com mais 11 faixas, entre elas, duas da autoria da própria Maura Airez e será lançado ainda no início de 2021.