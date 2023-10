Mau tempo provoca inundações e estragos no norte de Portugal

Esta quarta-feira à noite, o mau tempo está a provocar estragos no Norte de Portugal.

Ao final da tarde, o trânsito nos dois sentidos no acesso ao túnel da Rotunda da AEP, no Porto, foi desviado para a própria rotunda, pois as fortes chuvadas alagaram a passagem inferior. Segundo uma fonte dos Sapadores, uma viatura ficou imobilizada na inundação e o condutor acabou por ser retirado, com ajuda. Após a inundação, os bombeiros trataram de desentupir as sarjetas e escoar a água. Numa primeira fase, reabriu o sentido Matosinhos/Porto.

A pouca distância, na zona industrial, na Rua Manuel Pinto de Azevedo, uma árvore caiu sobre uma viatura que estava estacionada, situação que não causou feridos.

A Proteção Civil deu conta de dezenas de pedidos de intervenção na cidade do Porto. Cedofeita, Ramalde (ribeira transbordou e a água chegou às casas) e Fontainhas foram as áreas mais atingidas.

No Mar Shopping, em Matosinhos, uma parte de um dos tetos da zona de restauração ruiu. O parque de estacionamento também ficou alagado, com carros de compras a deslocarem-se pela água.

Em comunicado enviado entretanto às redações, o centro comercial confirmou que “a precipitação intensa que caiu durante o dia afetou algumas áreas do Mar Shopping Matosinhos”, obrigando a que o acesso à zonas afetadas fosse restringido.

Em Guimarães, parte da baixa da cidade ficou inundada, com ruas praticamente intransitáveis. Uma estrada aluiu.

Na Maia, o muro de uma habitação situada em Moreira ruiu. Não há feridos a registar. Diversas ruas em várias localidades do concelho maiato alagaram.

A chuva provocou ainda a queda de um muro das Caves Moura Basto na União das Freguesias de Amarante. A proteção civil municipal já sinalizou a queda. A circulação automóvel está muito condicionada.