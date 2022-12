Mau tempo já não está a afetar Aeroporto da Madeira

O movimento no Aeroporto da Madeira decorre com normalidade depois dos condicionamentos ocorridos na terça-feira e na noite de segunda-feira, devido ao mau tempo.

Segundo a informação disponível no site da ANA, realizaram-se, até agora, todos os voos programados para hoje no aeroporto madeirense, localizado no concelho de Santa Cruz, na zona leste da ilha.

O mau tempo na Madeira afetou a operacionalidade do aeroporto, sobretudo na manhã de terça-feira, sendo que, na segunda-feira à noite, alguns voos também já haviam divergido.

A primeira aterragem na terça-feira aconteceu às 11h44 e, a partir dessa hora, a maioria dos voos aterrou, embora se tenham ainda registado alguns cancelamentos durante a tarde.

Ao longo daquele dia, de acordo com a ANA, foram canceladas 10 chegadas e 11 partidas.

Já as viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo programadas para hoje foram canceladas “devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos passageiros”, indicou na terça-feira a Porto Santo Line, empresa responsável por aquela ligação.

A costa sul da Madeira está atualmente sob aviso amarelo para agitação marítima e vento até à manhã de quinta-feira, enquanto a costa norte está sob aviso amarelo para agitação marítima até às 12h00 de sexta-feira, de acordo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).