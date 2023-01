Mau tempo em Portugal: mais de 800 ocorrências em 18 horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje 840 ocorrências em Portugal continental, devido às condições meteorológicas adversas, com os distritos de Viana do Castelo, Porto e Leiria a ultrapassarem, cada um, as cem ocorrências.

De acordo com fonte oficial da ANEPC, em declarações à Lusa, entre as 00:00 e as 18:10 de domingo registaram-se 840 ocorrências, “efeitos da chuva intensa, que tem provocado o alagamento de diversas vias urbanas e rodovias”.

As ocorrências “que geram mais preocupação” aconteceram no distrito de Viana do Castelo.

A ANEPC não tem conhecimento de feridos, “com exceção da situação de Carcavelos”, praia no concelho de Cascais, no distrito de Lisboa, onde o telhado de uma pizzaria voou, pelas 13:45 de hoje, atingindo uma pessoa que teve que ser hospitalizada com ferimentos ligeiros.

No entanto, há a registar “vários danos patrimoniais”, em parte de “veículos arrastados” pelas águas.

Entre os distritos mais afetados estão Viana do Castelo, Porto e Leiria, onde se registaram 208, 193 e 104 ocorrências, respetivamente.

O responsável da ANEPC referiu que na faixa litoral entre Lisboa e Viana do Castelo, a situação meteorológica “irá desanuviar nas próximas horas”, continuando a chover, “mas de forma menos intensa”.