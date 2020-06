Matriz Portuguesa comemora 10 de Junho com a diáspora

A Matriz Portuguesa, organização que divulga o Portugal e o seu património vai efetuar uma emissão em direto de uma celebração do Dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com a participação de personalidades da sociedade civil portuguesa e das comunidades, para partilharem “testemunho e reflexão sobre a importância de Portugal e a sua imagem e reputação no mundo”.

Os participantes no debate são Isabel Neves, mentora, investidora e presidente do Clube de Business Angels Lisboa; o historiador João Paulo Oliveira e Costa; António Neto da Silva, presidente Associação de Amizade Portugal /EUA; Arsisete Saraiva, presidente da ANDAR – Associação Nacional de Doentes com Artrite Reumatóide; Cristina Carpinteiro, presidente da The Golden Phoenix; Karine da Costa Pereira, fundadora e gestora da Lusia; Luísa Timóteo, presidente Associação Cultural Coração em Malaca; Maria José Lobo Elias, viajante pela Matriz Portuguesa no Mundo; Marta Chantal Ribeiro, Prémio Femina 2014, coordinator of the Law of the Sea Research Group (CIIMAR); Paulo Neves, deputado do Grupo Parlamentar do PSD; Rodrigo Pereira Coutinho, director de exportação da Chocolates Imperial; António Buscardini, presidente da Buscardini Communications; Filomena Aguiar, Association Femmes d’Europe – Portugal e Pedro Rupio, conselheiro para o Conselho Regional da Europa.

A emissão especial que pode ver através do portal SAPO inicia-se às 15 horas de Lisboa do dia 10 de junho.