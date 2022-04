“Matosinhos é candidato a ser um exemplo de resiliência nas Nações Unidas”

A presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, esteve presente nas Nações Unidas na passada segunda-feira. A também presidente da Associação Nacional de Municípios falou do que Matosinhos pode vir a ganhar com a experiência de outras cidades.

Luísa Salgueiro falou ao BOM DIA diretamente do Forum of Mayors 2022 acerca do muito trabalho que a cidade fez e tem por fazer. O combate à pandemia e às alterações climáticas foram os grandes focos da intervenção da presidente nas Nações Unidas.

Dadas as várias valências do município, como uma parte do aeroporto, o porto de Leixões, o cruzamento de várias autoestradas e a presença da ainda refinaria, em processo de desmantelamento, faz com que Matosinhos seja “candidato a ser um dos Hubs de resiliência das Nações Unidas”, como referiu a presidente, que tem a ambição de que o município venha a ser “uma das primeiras 100 cidades da Europa neutras em carbono até 2030”.

Luísa Salgueiro salientou a aprendizagem de “boas práticas de várias cidades do mundo” no evento, e deixou uma mensagem às comunidades portuguesas.

Veja a entrevista do BOM DIA à presidente da Câmara Municipal de Matosinhos.

