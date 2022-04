Matosinhos acolhe FedEx e 700 novos empregos

A empresa norte-americana FedEx, originária de Memphis, nos Estados Unidos, e especializada em entregas e logística, vai instalar-se em Leça do Baldio, Matosinhos, num centro de serviços partilhados, de apoio às atividades internacionais.

As contratações começaram no segundo semestre do ano passado, e já existe uma bolsa de 350 profissionais recrutados pelas empresas de recursos humanos. As publicações de recrutamento pedem, conhecimento de línguas como o inglês, alemão ou o italiano, e profissionais de tecnologias de informação e despachantes alfandegários.

Segundo Eduarda Pinto, a diretora-geral do Lionesa Business Hub, o “processo de recrutamento correu acima das expetativas iniciais”, e a FedEx “reconheceu o potencial” de Matosinhos, o que levou a mudanças no projeto inicial, o que aponta para que a empresa venha a recrutar cerca de 700 funcionários.

Eduarda Pinto, confirmou ao jornal ECO, que as obras do novo edifício de quatro pisos, com cerca de 7 mil metros quadrados, estarão terminadas em julho, e que a FedEx tem vindo a ocupar algumas áreas disponíveis no centro empresarial criado em 2002, para recuperar o espaço da antiga fábrica de sedas Lionesa, que faliu no final da década de 90.

A FedEx, é a segunda maior empresa de transporte aéreo mundial, atrás somente da Delta Airlines. Dispõe de aproximadamente 650 aviões, 44.000 viaturas e 280.000 colaboradores.

