“Matheus Nunes é um dos melhores do mundo”

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, teceu rasgados elogios ao médio Matheus Nunes no final do encontro que terminou com uma goleada aos leões por 5-0.

Desafiado a comentar a partida, que esteve longe de correr de feição para a equipa de Alvalade, Pep Guardiola reforçou a opinião previamente dada sobre Amorim, dizendo que não se tratou de um jogo fácil e que o Sporting é uma equipa com muito valor, e aproveitou para individualizar o internacional português, que considera ser “um dos melhores médios do mundo”.

Matheus Nunes, nascido no Brasil há 23 anos e recentemente naturalizado português, foi das melhores unidades dos verde e brancos durante o encontro, apesar do resultado desnivelado.