Matheus Nunes dado como certo em Inglaterra

O internacional português Matheus Nunes está em vias de deixar o Sporting para rumar ao Wolverhampton. A transferência deverá rondar os 50 milhões de euros.

De acordo com Fabrizio Romano, jornalista desportivo especializado em transferências, o acordo entre ambos os clubes já foi selado e o médio centro também já deu aval positivo à mudança, ficando apenas a faltar a conclusão, com sucesso, dos habituais testes médicos e da restante burocracia.

O jornalista italiano refere que o atual 14.º classificado da Premier League irá pagar aos leões 45 milhões de euros e outros cinco milhões caso determinados objetivos, que não foram tornados públicos, sejam cumpridos.

Matheus Nunes, de 23 anos, nasceu no Rio de Janeiro mas foi já em Portugal que despontou nas camadas jovens do Ericeirense, emblema que representou de 2012 a 2018. Posteriormente, nos sub-23 do Estoril Praia, chamou à atenção dos verde e brancos. Pelo clube de Alvalade, disputou 101 partidas, marcou oito golos e venceu uma Liga Portuguesa, uma Supertaça e duas Taças da Liga.

Nos wolves, Matheus vai encontrar os conterrâneos José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Gonçalo Guedes e Chiquinho, além do treinador Bruno Lage e dos seus adjuntos Alexandre Silva, Luís Nascimento, Carlos Cachada, Jhony Conceição e Diogo Camacho.

#portugalpositivo