Mastiksoul está de volta com o single “Pegadito”

Mastiksoul está de volta com o novo single “Pegadito”, tema que estreou na passada quarta-feira no Afro Music Channel e que contou com a participação especial de Anselmo Ralph, Laton e Blaya.

“‘Pegadito’ promete aquecer o verão e, à semelhança de ‘Não Volto Mais’, esta nova música está carregada de um ritmo forte e marcante, característico do conceito Mastikbeats 100 BPM”, avança a Chiado ao nosso jornal.

“É um tipo de música muito própria minha, foi algo que cultivei ao longo dos anos como produtor e que me identificou a mim e à minha carreira. A malta ouvia uma música minha e eu nem precisava de estar na sala para saberem que era minha. Basicamente, criei o meu nome através dessa vibe, de um estilo de música muito próprio. Agora decidi voltar aos Mastikbeats mas com uma velocidade mais lenta”, explica o artista.