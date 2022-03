Master Export: sessão de encerramento revela balanço positivo do projeto

No âmbito do projeto “Master Export”, do qual a Associação Empresarial de Águeda (AEA) é promotora em parceria com a Associação Empresarial de Cambra e Arouca (AECA), no âmbito do Portugal 2020, especificamente, do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) – Qualificação, e inserido no objetivo temático nº 3 – “Reforçar a Competitividade das PME” do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, apoiado pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER), realizou-se a Sessão de Encerramento do projeto em epígrafe, no passado dia 22 de março (3ª feira) e que decorreu via online, na Plataforma Teams, com a duração de cerca de uma hora e quarenta e cinco minutos, pela parte da Associação Empresarial de Águeda.

A sessão de encerramento do projeto foi um momento para balanço dos resultados alcançados e para reflexão prospetiva sobre o caminho a seguir nas fileiras do Habitat e Metalomecânica. Aqui foram relembradas as atividades desenvolvidas ao longo do projeto “Master Export”, no qual se incluíram atividades tais como a participação na feira “BATIMAT”, o catálogo de tecido industrial da região, as Missões Inversas com compradores de mercados Europeus nas quais várias empresas da região tiveram a oportunidade de participar e começar novas ligações e novos negócios, entre várias outras atividades.

Este foi um evento dinâmico, pluralista e indutor de acrescidas oportunidades de internacionalização.

As Associações ao lado das empresas.