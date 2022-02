Master Export: se é empresário na diáspora leia isto

O projeto “Master Export”, que resulta de uma parceria entre os municípios de Águeda, Vale de Cambra e Arouca, oferece às empresas da diáspora dos mais variados setores novas oportunidades de negócio.

Nas últimas semanas, este projeto pôs em contacto, já sessões inversas, empresas portuguesas com empresas do Luxemburgo, Bélgica e França. Até ao final de fevereiro ainda será possível para as empresas interessadas inscreverem-se no programa.

Os mentores deste projeto procuram potenciais parceiros empresariais nos seguintes países: França, Luxemburgo, Bélgica, Espanha e Polónia.

Com atividades desenvolvidas nas regiões de Águeda (Região Centro), de Vale de Cambra e Arouca (Região Norte), as associações empresariais destas regiões procuram parceiros nos setores da construção, iluminação, interior e exterior, arquitetura, metalomecânica, moldes, componentes, obras públicas, mobiliário industrial, de exposição e de escritório, e acessórios de casa de banho.

Se é empresário num destes países e num destes setores de atividade, envie um e-mail para [email protected]. Indique o seu nome, o setor em que trabalha a sua empresa e o seu número de telefone. Será prontamente contactado.

As reuniões B2B serão em modo virtual. As empresas que se inscreverem para estas reuniões receberão uma lista de potenciais fornecedores portugueses, de onde poderão escolher potenciais parceiros para reunir.

O Master Export tem a missão de “apoiar as empresas das duas regiões em processos bem sucedidos de internacionalização”, criando canais de exportação para países com elevado potencial e geograficamente próximos, e capacitá-las para se apresentarem nestes mercados com bens de maior incorporação tecnológica.

O projeto é uma inciativa da Associação Empresarial de Águeda e da Associação Empresarial de Cambra e Arouca.

A AEA, Associação Empresarial de Águeda, fundada em 1976, centra-se na representação, promoção e a defesa dos interesses comuns das empresas associadas da região de Águeda.

A AECA, Associação Empresarial de Cambra e Arouca, fundada em 1991, foi-se afirmando como associação multissectorial de âmbito concelhio, com atuação em Arouca e Vale de Cambra, tendo por missão estudar e defender os interesses relativos a Comércio, Indústria e Serviços, no sentido de promover e praticar tudo quanto possa e deva contribuir para o seu progresso técnico, económico e ou social.