Master Export: missão portuguesa de prospeção de mercado em França

No âmbito do projeto “MasterExport”, do qual a Associação Empresarial de Cambra e Arouca (AECA) é promotora em parceria com a Associação Empresarial de Águeda (AEA), realizou-se de 14 a 16 de março uma missão de prospeção de mercado a França, organizada pela AECA.

Nesta missão, a AECA, fez-se representar pelo seu presidente Carlos Brandão, acompanhado por Adriano Fidalgo, da Astrolábio SA, consultor deste projeto.

O destino desta missão a França, realizou-se na sequência das missões institucionais anteriormente feitas ao Luxemburgo e à Polónia e, à participação na feira Batimat em Paris, em novembro de 2019.

A delegação empresarial reuniu em Paris, na CCIFP – Câmara de Comércio e Indústria Franco Portuguesa, representada pelo seu presidente, Carlos Vinhas Pereira, estando na agenda de trabalhos o objetivo de potenciar uma rede colaborativa entre instituições e empresas dos dois países.

A AECA visitou ainda empresas com potencial importador do mercado português, nomeadamente da nossa região, SARL DU PONT DES JARDINS (LINANDELLE). A região de Paris e da Normandia foram as escolhidas tendo sido dados passos importantes para que os sectores do habitat e da metalomecânica encontrem aqui um mercado de referência e recetivo a aprofundar o acolhimento de produtos “made in Portugal”.

O balanço final desta missão mostra-se bastante promissor, sendo complementado por missões inversas já concretizadas entre empresas portuguesas com empresas dos mercados de França, Bélgica e Luxemburgo.

Com atividades desenvolvidas nas regiões de Vale de Cambra e Arouca (Região Norte) e de Águeda (Região Centro), a AECA e a AEA juntaram-se para contribuir para os ganhos de competitividade na exportação das fileiras da Metalomecânica e do Habitat. A exportar para mercados cada vez mais competitivos, os ganhos de competências e a competição assumem maior relevância face à concorrência, e de extrema importância para todas as empresas.

Por isso o Master Export tem se apresentado com a missão de “apoiar as empresas das duas regiões, em processos bem-sucedidos de internacionalização” criando canais de exportação para países com elevado potencial e geograficamente próximos e capacitá-las para se apresentarem nestes mercados com bens de maior incorporação tecnológica.

O Projeto Master Export com o código 37628 é desenvolvido em co promoção pelas Associações empresariais AEA e a AECA, no âmbito do Portugal 2020, especificamente, do Sistema de Apoio de Ações Coletivas (SIAC) – Qualificação, inserido no objetivo temático nº3 – “Reforçar a Competitividade das PME”, do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, sendo apoiado pelo FEDER.