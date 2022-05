Massacre em escola primária norte-americana

Um tiroteio numa escola no Texas, Estados Unidos, provocou, esta terça-feira, pelo menos 15 vítimas mortais. O atirador foi abatido.

Um jovem de 18 anos abriu fogo numa escola primária na cidade de Uvalde, no Texas, esta terça-feira, matando pelo menos 15 pessoas, entre as quais 14 alunos e um professor, de acordo com as autoridades, citadas pela imprensa local.

O suspeito, identificado como Salvador Ramos, foi abatido pela Polícia, confirmou o governador regional, Greg Abbott, elevando para 16 o balanço total de mortes causadas pela sangria que hoje atingiu a Robb Elementary School, casa para 600 alunos.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.