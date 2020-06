Sou eu o único desgraçado que imensas vezes sai de casa para ir fazer compras, chega ao supermercado e verifica que se esqueceu da máscara. Regresso a casa para ir buscar a máscara.

Faço as compras, entro no carro e esqueço-me de tirar a máscara e lá vou com destino. Só reparo que estou com máscara quando estou parado do semáforo, quando no carro ao meu lado do meu vejo um casal a rir-se e apontar para mim como quem diz “não entendo estes parvalhões, que sozinhos de carro, andam com a máscara colocada. Que burros que são”. Tiro a máscara sigo viajem. Chego a uma outra loja e quando vou a entrar é que reparo que deixei a máscara no carro.

Outras vezes parece que faço colecção de máscaras no carro e nunca sei qual é a mais recente e que devo utilizar. Vai uma qualquer. Depois a Ana coloca as máscaras no lixo e volta tudo a repetir-se.

Ontem a minha amiga Dora mandou-me uma mensagem a dizer que me esqueci da máscara no escritório dela.

Isto é uma vida muito triste.