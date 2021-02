Máscara portuguesa inativa o vírus e ainda por cima é bonita

Chama-se Go2 Mask e quer mudar a forma como olhamos para as máscaras no nosso dia-a-dia. Criada pela Indexcity, uma empresa portuguesa de produtos de combate e proteção contra a covid-19, esta máscara destaca-se por inativar com eficácia o vírus do SarsCov2.

A GO2 Mask possui o nível 2, ou seja, serve para uso profissional de proteção e diferencia-se da concorrência por ser mais respirável e garantir uma maior variedade de escolha e padrões, tornando-a um acessório de moda.

Numa altura em que a estirpe inglesa já atingiu 40% do número total de infeções em Portugal e poderá ter uma presença dominante nos próximos meses, a máscara da Indexcity garante uma eficácia e filtração bacteriana BFE de 95,7%, uma proteção que poderá ser ainda maior do que a concedida pelas máscaras FFP2, afirma a Indexcity.

Uma ideia que vai ao encontro das opiniões dadas pelos especialistas da área têxtil, indicando que as máscaras FFP2 podem ter efeitos secundários e que podem conter riscos se utilizados durante 8 horas.

Produzida integralmente em Portugal, esta máscara estará disponível brevemente em dois tamanhos para adultos e um para criança, e possui uma única camada de tecido PE/EA, fazendo com que tenha uma maior adaptabilidade ao rosto e seja mais respirável.

Este novo produto passou nos rigorosos testes de certificação, tendo sido aprovado pelo laboratório Equilibrium com a certificação CWA 17553:2020, o novo referencial europeu obrigatório para certificação das máscaras sociais.

A Go2 Mask permite até 50 lavagens, oferecendo um elevado nível de proteção. Os ensaios realizados pelo laboratório comprovaram também que a respirabilidade da máscara melhora com as lavagens.

“Um aspeto interessante desta máscara da Indexcity, é o facto de tornar um objeto que somos “obrigados” a utilizar todos os dias, em algo que funciona como um acessório de moda e passamos a “querer” usar.”, refere Jaime Regojo, diretor da Indexcity.

Nesta primeira edição, A Go2 Mask terá na coleção a opção de 6 máscaras lisas e 10 estampados muito trendy, seguindo as cores e tendências da moda.

A máscara estará brevemente à venda por 7,95 euros, com dois tamanhos para adultos e um tamanho para as crianças.

Indexcity apresenta mais produtos para combater a pandemia

Além da máscara, a empresa também aposta em mais dois produtos que irão com certeza ajudar na proteção contra o novo coronavírus.

Em primeiro lugar, a aposta recai sobre O Pocket Spray, um spray desinfetante portátil para acompanhar as pessoas no dia-a-dia, apresentando uma proteção eficaz a àqueles que precisam de tocar em superfícies possivelmente contaminadas com o vírus. É um spray pequeno e prático, que se pode guardar num bolso da camisa ou das calças. Este spray estará disponível com duas fragrâncias (aloé vera e cítricos) e terá um preço de 2.95 euros.

Outro dos produtos da Indexcity para combater o COVID-19 chama-se SafeCarpet e, como o nome indica, é um tapete que permite desinfetar o calçado das pessoas quando entram em casa, num estabelecimento comercial, numa escola, etc.

Este tapete tem uma tecnologia inovadora única no mundo, é fabricado com nanotecnologia e contém iões de prata.

Certificado pela SGS, relativamente à eficácia das propriedades antibacterianas do produto, este tapete permite a desinfeção total da sola dos sapatos, a seco e em breves segundos, sem utilizar produtos químicos ou deixar qualquer vestígio.

Estará disponível em vários tamanhos e os preços variam entre os 60 e os 344 euros.

Sobre a Indexcity

A Indexcity, Safe & Clean é uma empresa de produtos de combate e proteção contra o novo COVID-19. Inserida no Grupo Regojo, um grupo centenário da indústria têxtil, a Indexcity procura criar as melhores soluções de proteção e desinfeção, para minimizar o contágio pelo novo coronavírus contribuir para a melhoria da saúde pública. O portefólio da Indexcity é fruto de vários meses de pesquisa e desenvolvimento, realizado em parceria com empresas tecnológicas de topo a nível Ibérico, tendo resultado em várias patentes, únicas no seu género, a nível internacional. A empresa tornou-se assim um fornecedor multidisciplinar, capaz de oferecer as soluções mais recentes ao mercado empresarial e de consumo.