MAS: a emigração está descontente com este Governo

O MAS fez da expressão “É hora de mudar” o seu lema na Europa, uma vez que considera que o atual Governo português “não entende que os emigrantes estão descontentes”. A declaração é de José Sebastião, cabeça de lista do Movimento Alternativa Socialista pelo círculo da Europa, que falava ao BOM DIA no contexto de dois debates com os partidos portugueses candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro.

“É hora de mudança porque acreditamos que é preciso mudar. Os atuais governos não veem que os emigrantes estão descontentes”, defendeu.

Confrontado com o plano de nacionalização da TAP, ponto que se evidencia no programa do Movimento Alternativa Socialista, o número um do partido na Europa referiu que não quer fazer deste um caso único, apostando na nacionalização de “todas as empresas estratégicas que foram vendidas pelos governos de PS e PSD”.

“Com a TAP nacionalizada, os emigrantes vão ter a possibilidade de encontrar bilhetes mais baratos para se deslocarem a Portugal”, concluiu.

Desafiado a eleger as principais medidas do programa do MAS para a diáspora, José Sebastião destacou as pretensões de eliminar as propinas no ensino da língua portuguesa, contratar professores, transferir o ensino para o Ministério da Educação, redefinir áreas consulares – aumentando o número de consulados e acabando com os consulados honorários -, criar bibliotecas e gabinetes de apoio a mulheres e jovens nas estruturas consulares, passar as eleições dos Conselhos Consulares para as mãos dos emigrantes, reforçar a quantidade de deputados pela emigração e limitar as suas funções a dois mandatos, eleger um provedor da emigração através da Assembleia da República, colocar o Conselho das Comunidades Portuguesas sobre alçada da Assembleia da República – dotando-o de orçamento próprio – e criar um Ministério da Emigração.

O BOM DIA colocou a todos os participantes as mesmas questões, às quais o cabeça de lista do Movimento Alternativa Socialista respondeu assim:

– Voto eletrónico: sim

– Recenseamento automático: sim

– Mais candidatos pelos círculos da emigração: sim

– Ensino de português gratuito: sim

– Nacionalização da TAP: sim

Para o primeiro debate aceitaram o convite do BOM DIA Livre, Bloco de Esquerda, Nós, Cidadãos!, Ergue-te, Aliança, ADN e CDU. O segundo debate juntou PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS. Os partidos MPT, PCTP/MRPP, RIR, PTP e Chega não responderam ao convite.

Veja aqui o debate entre PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS: