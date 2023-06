Martínez salienta pontos positivos das últimas exibições

O selecionador português, Roberto Martínez, assumiu esta quarta-feira que Portugal tem apresentado sinais muito positivos no apuramento para o Euro2024, mas lembra que ainda faltam seis encontros.

“O importante é quando acaba o período de qualificação. Nós temos quatro partidas, mas isso não é nada. Precisamos de manter o nível ou melhorar para as próximas seis partidas, mas é sempre importante ter um bom ponto de partida para criar um ambiente de alto rendimento. E agora a seleção tem uns sinais muito positivos”, disse.

O treinador espanhol falava à margem da inauguração da nova clínica de António Gaspar, fisioterapeuta que há muitos anos trabalha com a seleção portuguesa de futebol.

A seleção portuguesa de futebol venceu na terça-feira em casa da Islândia, por 1-0, em jogo do Grupo J de apuramento para o Euro2024, decidido por um golo de Cristiano Ronaldo.

Em Reiquiavique, no encontro em que chegou aos 200 jogos pela seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo marcou o único golo da partida aos 89 minutos, numa altura em que Portugal jogava com mais um jogador, depois da expulsão de Willumson (80).

Com quatro jornadas disputadas, a equipa das ‘quinas’ lidera o grupo com 12 pontos, seguida da Eslováquia, que tem 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.