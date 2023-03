Martínez: quero que portugueses do Luxemburgo vão trabalhar felizes na segunda

O selecionador Roberto Martínez admitiu este sábado que Portugal poderá apresentar-se no Luxemburgo com um ‘onze’ diferente daquele que goleou o Liechtenstein no arranque da qualificação para o Euro2024 de futebol, de forma a ter “gente fresca”.

“É muito importante ter gente fresca três dias depois do jogo com o Liechtenstein. Pode haver trocas, é importante que haja competitividade no trabalho que temos realizado. Havendo trocas, é para dar frescura e não apenas trocar por trocar”, explicou o técnico espanhol, acrescentando que Matheus Nunes e Diogo Leite, que não estiveram na goleada ao Liechtenstein (4-0), na quinta-feira, podem ser chamados a jogo no grão-ducado.

O selecionador de 49 anos falava em conferência de imprensa, para fazer a antevisão ao encontro da segunda jornada do Grupo J, no Stade de Luxembourg, um local difícil para somar pontos.

Depois, falou de uma forma mais detalhada sobre a seleção comandada por Luc Holtz, que mereceu elogios pela forma como coloca a equipa a jogar.

“O Luxemburgo é uma equipa competitiva e respeito muito o trabalho do Luc Holtz, um treinador que tem conceitos muito claros. Quando os vejo jogar em casa ou fora, jogam sempre da mesma forma. É uma equipa muito competitiva, com uma forma de jogar muito clara. Têm jogadores que marcam a diferença, como o Gerson Rodrigues, por exemplo. São uma equipa muito bem construída e temos de estar ao máximo nível”, detalhou.

O grupo de trabalho luso mereceu elogios por parte do novo selecionador de Portugal, que também dirigiu palavras ao público português no Liechtenstein.

“O importante é que o trabalho tem sido muito bom, eles são muito comprometidos. Surpreenderam-me muito pela qualidade humana, pela intensidade, porque a qualidade deles já conhecia. Que os nossos adeptos amanhã fiquem muito orgulhosos, que vejam Portugal comprometido e com vontade de ganhar e que na segunda-feira vão trabalhar felizes”, concluiu.

No arranque do Grupo J, no Estádio José Alvalade, Portugal impôs-se frente ao Liechtenstein, por 4-0, com um ‘bis’ do capitão Cristiano Ronaldo e golos de João Cancelo e Bernardo Silva, enquanto o Luxemburgo alcançou um surpreendente empate na Eslováquia (0-0).

No domingo, a seleção luxemburguesa recebe a equipa das ‘quinas’ no moderno Stade de Luxembourg, inaugurado em julho de 2021, às 20:45 locais, num encontro que será dirigido pelo romeno Radu Petrescu.