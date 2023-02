Martínez quer tornar Portugal numa seleção mais ofensiva

O novo selecionador português, Roberto Martínez, assume-se como adepto do futebol de ataque e garante que o convite da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) era irrecusável.

Em resposta a várias perguntas de adeptos, num vídeo divulgado hoje no site oficial da FPF, o técnico de 49 anos considerou que o povo português “vive muito o futebol”, situação que o agrada, e confessou já ser adepto da gastronomia nacional, sobretudo do cozido à portuguesa.

“Gosto de equipas de ataque. Sou um treinador de ataque. A minha equipa tem que atacar, marcar golos e ganhar. Jogar bem sem ganhar não existe no futebol. Prefiro ganhar 5-4 do que 1-0”, afirmou Roberto Martínez.

O sucessor de Fernando Santos explicou que a seleção portuguesa tem uma “grande reputação a nível mundial” e enalteceu a “estrutura desportiva” que encontrou na FPF.

“Como selecionador da Bélgica defrontei Portugal duas vezes e, claramente, dei conta do grupo de futebolistas que Portugal tem. Encontrei uma estrutura desportiva de grande profissionalismo e de grande qualidade. Era impossível não aceitar este convite”, confessou.

Martínez defendeu que um jogador de seleção nacional tem de ter uma grande “capacidade mental” e de saber “atuar com intensidade”, já que “não há margem de erro” nos jogos internacionais.

“No futebol internacional, não há margem de erro. Por isso, o jogador precisa de desfrutar dessa pressão e intensidade. O futebolista português tem essa capacidade. É muito competitivo e, por isso, temos tantas opções. Temos mais de 50 jogadores a atuar nas ‘big-5’ [cinco principais campeonatos da Europa]. Isso faz de Portugal uma seleção muito competitiva”, disse.

Ainda a conhecer o país de norte a sul, Martínez revelou que gostou muito das praias da zona de Troia, que é adepto do cozido à portuguesa, embora ainda tenha que provar bacalhau, e que, se não fosse treinador de futebol, seria fisioterapeuta, tendo mesmo tirado a licenciatura quando ainda vivia em Espanha.

“Em Portugal, há uma grande mentalidade e cultura futebolística. Vive-se muito o futebol e isso agrada-me, porque eu sou assim”, concluiu.

A estreia de Roberto Martínez à frente da seleção portuguesa está agendada para 23 de março com a receção ao Liechtenstein, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no arranque do Grupo J de qualificação para o Euro2024. Três dias depois, Portugal desloca-se ao Luxemburgo.