Martínez dispensa oito jogadores para jogo com Eslovénia

Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rúben Dias estão entre os oito jogadores dispensados pelo selecionador Roberto Martínez para o particular de terça-feira na Eslovénia, de preparação para o Euro2024 de futebol, divulgou o técnico espanhol.

Na conferência de imprensa após a goleada imposta à Suécia (5-2), em Guimarães, Martínez avançou que Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rúben Dias, bem como Gonçalo Ramos, Rafael Leão, João Palhinha, Nélson Semedo e Toti Gomes, todos utilizados com os escandinavos, ficam fora do próximo jogo.

“É importante trabalhar conceitos diferentes, até porque a Eslovénia tem uma estrutura muito semelhante ao adversário de hoje. São oito jogadores que saem e outros oito jogadores que chegam também com um alto nível para o segundo jogo, com fome e muita energia”, disse Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques.

Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e o capitão Cristiano Ronaldo juntam-se ao estágio no início da preparação do encontro frente à Eslovénia, que será sábado, na Cidade do Futebol, em Oeiras, já que a seleção nacional cumpre um dia de folga na sexta-feira.

Roberto Martínez chamou um total de 32 anos para os jogos de março – entretanto reduzido a 31 com as saídas de Guerreiro e Trincão, lesionados, e a entrada de Dany Mota -, mas explicou logo que iria dividir o plantel em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro para o jogo com os eslovenos, que será em 26 de março, em Liubliana.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.