Martin Medeiros e Paul Vicente reeleitos no Canadá

Os luso-canadianos Martin Medeiros e Paul Vicente foram reeleitos esta segunda-feira em Brampton nas eleições municipais do Ontário.

No círculo eleitoral Regional 9 e 10, Paul Vicente conseguiu a reeleição para um segundo mandato, com 7.832 votos (55,70%), enquanto Martin Medeiros consegue pela terceira vez uma vitória nas eleições, com 7.693 votos (53,50%).

O presidente da Câmara Municipal de Brampton, Patrick Brown, também vai permanecer na liderança do executivo, obtendo 50.652 dos votos (59,65%).

“Este é um reconhecimento do meu trabalho, mas também é uma responsabilidade de que tenho fazer mais”, disse Medeiros, filho de emigrantes açorianos, nascido no Canadá, mas que em 1980 mudou-se para Fátima (Ourém), onde residiu durante quatro anos.

O luso-canadiano, nomeado em março deste ano vice-presidente do município, traçou como prioridades para o seu mandato “encontrar soluções para combater a inflação” e investimentos da autarquia “na universidade e no trânsito”.

Nos últimos meses, uma parte do executivo municipal tem estado em desacordo com o ‘mayor’ Patrick Brown, fazendo com que o executivo esteja dividido, com Medeiros a prometer trabalhar com todos em prol dos residentes e de Brampton, que devem estar “sempre em primeiro lugar”.

Paul Vicente traçou os objetivos para os próximos quatro anos: “Pretendemos tomar mais medidas em termos de segurança na cidade de Brampton, mais infraestruturas de trânsito, habitações a preços acessíveis, também para permitir que os jovens se possam estabelecer na cidade”.

Vicente também se mostrou disponível para trabalhar imediatamente “com todos os eleitos”, independentemente das diferenças em termos de opinião e mostrou-se ainda satisfeito pela reeleição de Martin Medeiros.

“Estou satisfeito que outro luso-canadiano tenha sido eleito, Martin Madeiros. Ele tem sido uma pessoa com quem tenho aprendido, foi ele que abriu caminho para os portugueses aqui em Brampton, para nós é um grande orgulho podermos representar a comunidade”, frisou.

O município de Brampton está localizado na Grande Área de Toronto, tendo mais de 700 mil habitantes.

Dados disponíveis do recenseamento, em 2016, revelavam que existiam perto de 28 mil portugueses a residir na cidade, calculando-se que existem atualmente perto de 50 mil portugueses e lusodescendentes.

Em Toronto, no distrito eleitoral da Davenport, onde reside uma grande comunidade de expressão portuguesa, Alejandra Bravo vai substituir Ana Bailão, que não se recandidatou, obtendo 17.009 votos (70.72%).

John Tory também foi reeleito ‘mayor’, com 341.467 votos (62%) e em Mississauga, Bonnie Crombie, também vai permanecer no cargo (82.736 votos).

O lusodescendente Lucas Alves foi eleito conselheiro escolar em Mississauga na Escola Pública Inglesa dos Círculos Eleitorais 3 e 4 (4.152 votos).

Nas autárquicas de segunda-feira, os residentes no Ontário, além de escolherem os presidentes de câmara e os vereadores para os próximos quatro anos, também elegeram os conselheiros escolares nos vários círculos eleitorais.

