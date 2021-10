Martim entra em cena com single “Pecado”

Martim Alexandre é uma das mais recentes revelações da música em Portugal, e o seu novo single, “Pecado”, acaba de ser lançado nas plataformas digitais, com distribuição da Warner Music Portugal.

A música de Martim Alexandre inspira-se numa fusão de sonoridades que vão desde o hip-hop, afro-pop e trap.

Autor das suas próprias músicas, Martim sonha com o mundo da música desde os 10 anos, altura em que começou a aprender a tocar guitarra e piano. Tem como referências musicais artistas como Drake, The Weeknd, Travis Scott e sonha um dia colaborar com artistas como Plutónio, Calema ou Richie Campbell.

O novo single “Pecado” conta com a produção de Tayob Juskow.