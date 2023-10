A Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português – Camões, em colaboração com a Philharmonie do Luxemburgo, organizam um concerto da guitarrista Marta Pereira da Costa – pré-abertura do festival Atlântico – que terá lugar no Camões – Centro Cultural Português no Luxemburgo, no dia 13 de outubro pelas 19h30.

Marta Pereira da Costa é a primeira mulher a tocar profissionalmente guitarra portuguesa no fado, a nível mundial. Em 2014 foi distinguida, pela Fundação Amália Rodrigues, com o “Prémio Instrumentista”.

Marta Pereira da Costa atua no Luxemburgo com o guitarrista António Pinho.

A entrada é livre no limite dos lugares disponíveis. O acesso à sala do Centro Cultural começa 30 minutos antes do concerto e a porta será fechada no seu início.