Marselha tem novo treinador e não é Pacheco

O Marselha anunciou esta quarta-feira o italiano Gennaro Gattuso como novo treinador, substituindo no cargo o espanhol Marcelino Toral. O português Jaime Pacheco esteve também na lista de possibilidades.

“Estou muito feliz e orgulhoso por me juntar ao Marselha. Um clube e um estádio, o Velodrome, onde tive a oportunidade de jogar como jogador, famoso em toda a Europa pela paixão e fervor que exala”, referiu Gattuso, citado pelo clube.

Gattuso, de 45 anos, já treinou os suíços do Sion, os italianos do Palermo, Pisa, AC Milan e Nápoles, os gregos do OFI Crete e os espanhóis do Valência, depois de uma carreira como jogador em que se notabilizou no AC Milan e na seleção italiana.

“Estou ansioso por começar a trabalhar com a equipa e enfrentar os desafios que nos esperam”, acrescentou.

O treinador espanhol Marcelino Toral deixou o comando técnico do Marselha após somente sete jogos oficiais, vítima da pressão dos adeptos do clube francês sobre o presidente e a direção.

“Consideramos que os acontecimentos de 18 de setembro não permitem que Marcelino e a sua equipa técnica exerçam em boas condições a função para a qual foram contratados. Como resultado desta situação deplorável, não continuarão no clube. Estamos dececionados por ter de enfrentar, por motivos não desportivos, a saída de um treinador que só chegou a Marselha em 23 de junho”, anunciou o emblema gaulês na altura.

O Marselha é oitavo classificado do campeonato francês, com nove pontos em seis jogos, e foi eliminado na fase de qualificação para a Liga dos Campeões, estando a disputar a Liga Europa.