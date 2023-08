Marque na sua agenda. Encontros PNAID são em Viana antes do Natal

Viana do Castelo acolhe a edição 2023 do maior evento português de investidores da diáspora. Os Encontros PNAID (Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora) rumam ao Minho nos próximos dias 14 a 16 de dezembro com o objetivo de promover o investimento, fomentar as exportações e apoiar a internacionalização dos negócios locais através do potencial empreendedor das comunidades portuguesas.

Em destaque na edição deste ano vão estar as oportunidades de investimento na economia azul, energias renováveis e sustentabilidade. Será também o momento de conhecer as políticas, programas, prioridades e oportunidades de investimento em Portugal, com enfoque num quadro de valorização dos territórios de baixa densidade.

Numa evolução em relação à edição anterior, o evento irá privilegiar o diálogo, networking e contactos cruciais para a criação de sinergias de sucesso entre empreendedores e empresas da diáspora, instituições e empresas nacionais. Empresas e empreendedores têm a oportunidade de se conectar com investidores, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de oportunidades concretas para o fortalecimento da economia pela fixação de investimento e internacionalização de negócios.

O PNAID enquadra diversos mecanismos de promoção do investimento da diáspora, em articulação com as várias áreas governativas e num trabalho em rede com o poder local, organismos públicos e associações empresariais.

A primeira edição contou com 750 participantes (dos quais quase 200 residentes no estrangeiro), de 35 países, 100 oradores e 56 apresentações de empresas e empreendedores em dinâmicas de investimento e aceleração de exportações através da diáspora.

As inscrições ficarão disponíveis no final de setembro em www.encontrosdiaspora.pt