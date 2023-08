Marque na sua agenda: conferência PORTUGAL+ será em Bruxelas

A conferência PORTUGAL+ Bruxelas 2023 (leia-se Portugal Positivo Bruxelas) é um evento de networking e promoção de Portugal e da sua diáspora organizado pelo o BOM DIA, o primeiro jornal em linha das comunidades.

Depois de quatro edições de Portugal+ em países de grande presença portuguesa (França, Luxemburgo, Suíça e Alemanha), e de uma conferência no Funchal em junho deste ano, o evento de networking e debate mais relevante da emigração portuguesa tem lugar desta feita na capital oficiosa da União Europeia.

Além dos representantes institucionais, a conferência terá a intervenção de empresários, académicos e profissionais de domínio variados que vão da inteligência artificial ao direito, da sociologia às artes, do imobiliário ao turismo, passando pelo desporto e cinema. O fio condutor dos debates será a relação dos portugueses da diáspora com os territórios de origem, com destaque para o investimento emigrante e o turismo.

O PORTUGAL+ Bruxelas terá a participação da iniciativa Também Somos Portugueses, integrando debates sobre a participação eleitoral e cívica dos portugueses da diáspora.

A conferência PORTUGAL+ Bruxelas tem lugar no sábado, dia 28 de outubro, das 9:30 às 18 horas em local a anunciar. A participação é gratuita mas será sujeita a inscrição.