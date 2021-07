Marque na sua agenda: 9 a 12 de dezembro em Fátima

Durante a passada semana semana foram apresentados os “Encontros PNAID 2021” que decorrerão em Fátima entre 9 e 11 de dezembro de 2021.

Junto envio PowerPoint da sessão, que inclui programa provisório dos “Encontros PNAID 2021” que visam dar continuidade aos “Encontros de Investidores da Diáspora”, pelo que promovem a interação entre redes de portugueses e lusodescendentes no estrangeiro, e a partilha de informação relativa a apoios e programas para as comunidades portuguesas.

Com a aprovação do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), estes Encontros ganharam novo modelo, mais amplo e aberto; e um formato fortemente dinâmico, com crescente componente de interação social, apostando na diversificação de sessões temáticas e no aumento de momentos vocacionados para networking, apresentação de ideias, projetos e soluções de investimento.

As inscrições e o programa dos “Encontros PNAID 2021” de dezembro estão disponíveis no site dos Encontros PNAID

Entretanto, até dezembro e ainda neste âmbito, serão organizados vários webinars temáticos.

Este ciclo inicia-se a 21 de julho de 2021, com a sessão sobre Investimento Imobiliário: reabilitação e habitação acessível.