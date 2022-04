Mariza retoma tour junto das comunidades

A fadista portuguesa Mariza retoma esta quarta-feira, em Amsterdão, a sua tour musical pela Europa.

De acordo com a agenda da artista, a visita aos Países Baixos será curta, uma vez que no dia 21 de abril sobe ao palco do Palácio de Belas Artes de Bruxelas (BOZAR) e, no dia 27 do mesmo mês, estará em Zurique, no Samsung Hall Zurich. No dia 28 Mariza canta em Genebra, no Théâtre du Léman, e encerrara dia 29, na Finlândia, no Tapiola Hall.

O último trabalho da fadista portuguesa foi lançado em 2020. “Mariza Canta Amália” é o nome do álbum e assinala quer os seus 20 anos de carreira, quer os 100 anos de vida que Amália celebraria.

“Amália é uma grande inspiração, não só para mim, mas para tantos artistas portugueses e ainda muitos outros internacionais, assim como para todos os portugueses” refere Mariza quando foi nomeada para os Prémios da Música Portuguesa. Por esta razão, o seu último álbum é a forma que a fadista encontrou para homenagear Amália e agradecer por todo o legado deixado.

