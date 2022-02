Mariza de 40 metros em Times Square

Esta quarta-feira, Mariza partilhou com os seguidores que está em destaque no ecrã de Times Square, em Nova Iorque.

A fadista é embaixadora do Equal, programa global do Spotify que tem como objetivo “fomentar a igualdade de género na indústria musical e reunir mulheres criadoras com as mais diferentes experiências”.

“É um privilégio ser embaixadora do Equal neste momento. É muito especial poder de alguma forma representar as mulheres de todo o mundo, principalmente do meu país, que cantam e trazem cultura para quem gostar de ouvir e quiser ouvir” , escreveu na legenda da publicação.

“Estamos a ouvir fado desde o cartaz de Times Square”, acrescentou.

#portugalpositivo