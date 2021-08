Marítimo despede internacional luxemburguês por ausência injustificada

O Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol, avançou para o despedimento do médio internacional luxemburguês Vincent Thill por ausência injustificada, revelou fonte do clube madeirense.

Vincent Thill foi um dos reforços da temporada passada, tendo na altura rubricado um vínculo válido por quatro temporadas.

O avançado, de 21 anos, chegou ao Nacional proveniente dos franceses do Metz. A sua formação foi efectuada nos luxemburgueses do Fola Esch, Progres Niederkorn e FC Rodange, antes de se mudar para o clube gaulês em 2015, ainda com idade de júnior, passando, por empréstimo, pelos também franceses do Pau FC e US Orléans.

O médio, de características ofensivas, conta com 38 internacionalizações pela seleção principal do seu país, tendo apontado três golos, e atuou pelo Nacional na época passada em 19 ocasiões, sem ter marcado qualquer golo.