Mário Rui substitui Raphael Guerreiro lesionado

O lateral-esquerdo Mário Rui (Nápoles) foi chamado à seleção portuguesa de futebol este domingo, para os últimos jogos do Grupo A Liga das Nações, com República Checa e Espanha, substituindo Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), lesionado.

“O defesa do Borussia Dortmund estava na convocatória inicial, mas foi dado como inapto pela USP (Unidade de Saúde e Performance da FPF) para a dupla jornada final da fase de grupos da Liga das Nações. Recorde-se que o lateral-esquerdo já não jogou nem esteve no banco de suplentes, no sábado, aquando do compromisso da sua equipa na Bundesliga”, lê-se no comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Mário Rui, de 31 anos, tem 11 internacionalizações pela seleção AA, pela qual não joga desde 17 de novembro de 2020, frente à Croácia, igualmente na Liga das Nações.

Depois dos quatro jogos de junho (1-1 em Espanha, 4-0 à Suíça, 2-0 à República Checa e 0-1 na Suíça), Portugal segue no segundo lugar do Grupo A2, com sete pontos, a uma da líder Espanha e com mais três do que os checos e quatro face aos helvéticos.

Nas duas últimas rondas, a formação das ‘quinas’ defronta os checos, em 24 de setembro, em Praga, sem João Cancelo, que vai ter de cumprir um jogo de castigo, e fecha com os espanhóis, três dias depois, em 27, no Estádio Municipal de Braga, com ambos os jogos agendados para as 19:45 (em Lisboa).

A seleção lusa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.