Mário Patrão lidera o campeonato do mundo

A vitória alcançada no final do rali de Marrocos permitiu a Mário Patrão passar para a liderança do Campeonato do Mundo de Cross Country na categoria de veteranos.

O piloto português terminou o setor seletivo de 290 quilómetros cronometrados no 16º lugar absoluto Rally2, completando a sua participação no Rally du Maroc na 13ª posição da classificação geral Rally.

Mário Patrão foi assim o vencedor entre os pilotos veteranos que estão a disputar o Campeonato do Mundo.

À chegada a Agadir o piloto português referiu que “este rali foi uma prova que, ao nível físico, se mostrou bastante dura. Enfrentámos especiais muito técnicas e variadas, mas também com muita pedra, o que acresce sempre dificuldade e maior atenção para evitar quedas. O facto de esta prova fazer parte do campeonato do mundo, já antecipava que não eram esperadas facilidades”.

E acrescenta Mário Patrão, atual Campeão Europeu de Bajas e de Rally Raid: “Consegui cumprir o meu objetivo, venci a classe que me tinha proposto e passámos a liderar o mundial! Agora há que preparar a participação no Andalucía Rally que é já daqui a uns dias. Agradeço o apoio de todos, em especial o dos patrocinadores, mais uma vez o nome de Portugal subiu ao pódio”.